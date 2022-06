‘Notícia No Seu Tempo’: Ex-ministro e dois pastores são presos sob suspeita de corrupção

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (23/06/22):

A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro por suspeita de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência no MEC. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que comandavam um gabinete paralelo na pasta e pediam propina em troca de liberação de verbas, também estão presos. O caso foi revelado pelo Estadão em março. O advogado do ex-ministro disse que a PF identificou um depósito de R$ 50 mil na conta bancária da mulher de Ribeiro feito por familiares de Arilton. A defesa diz ser a venda de um carro. Em março, Bolsonaro disse que colocaria “a cara no fogo” por Ribeiro. Ontem, disse que “se a PF prendeu, tem motivo”.

E mais:

Política: Governo age para barrar abertura de CPI do MEC no Senado

Economia: Revisão na Lei das Estatais mira poder do diretor de governança da Petrobras

Metrópole: Brasil registra 227 denúncias por dia de violação de direitos contra idosos

Internacional: Terremoto mata mais de mil afegãos; isolamento do país dificulta resgate

Esportes: CBF anuncia mudanças no VAR para tentar melhorar nível da arbitragem