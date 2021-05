‘Notícia No Seu Tempo’: Exército investigará Pazuello; Bolsonaro proíbe divulgação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (25/05/21):

Comandante em chefe das Forças Armadas, Jair Bolsonaro proibiu o Exército de divulgar informações a respeito da investigação aberta sobre a conduta de Eduardo Pazuello. Domingo, o general da ativa e ex-ministro da Saúde participou, no Rio, de um ato político ao lado do presidente. Pazuello subiu no palanque sem máscara e falou durante manifestação.

E mais:

Economia: Isenção para motos vai elevar pedágio de motoristas

Metrópole: Terceira dose de Coronavac em idosos vira debate

Internacional: União Europeia adota sanções contra Belarus

Na Quarentena: Billboard Music Awards consagra Drake