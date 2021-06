‘Notícia No Seu Tempo’: Exército livra Pazuello de punição e cria desgaste entre oficiais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (04/06/21):

O comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, decidiu não punir o general da ativa Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, por ter participado de ato político em apoio a Jair Bolsonaro no Rio, o que é proibido pelas normas militares. Em comunicado oficial, o Exército tratou a manifestação do dia 23 de maio como “evento” e informou que, no entendimento do comandante, “não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar”.

E mais:

Política: Revogação da Lei de Segurança Nacional trava no Senado

Metrópole: Laboratórios já testam remédios contra covid-19

Internacional: Doação de vacina dos EUA frustra governo federal

Na Quarentena: Felipe Senna desponta como um dos grandes de sua geração