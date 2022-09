‘Notícia No Seu Tempo’: Exército se prepara para deixar de fiscalizar armas importadas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (01/09/22):

O Exército tem pronta proposta para deixar, de forma definitiva, a fiscalização de armas de fogo, munições e coletes importados. A medida agrada ao lobby armamentista, interessado em facilitar a importação. A fiscalização seria substituída por um documento internacional que atestaria a qualidade e a segurança dos produtos.

E mais:

Política: TSE cede aos militares e vai fazer teste de urna na seção de votação

Economia: Na proposta de Orçamento, Auxílio Brasil de R$ 600 vira R$ 405

Metrópole: SP planeja ‘Big Brother’ das ruas, com reconhecimento facial e 20 mil câmeras

Internacional: Rússia fecha principal gasoduto e agrava crise energética na Europa

Especial Mobilidade: Transporte público por ônibus elétrico avança no Brasil