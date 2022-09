‘Notícia No Seu Tempo’: Explode o total de processos contra pesquisas eleitorais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (05/09/22):

As pesquisas eleitorais entraram na mira de partidos políticos que buscam desacreditar resultados desfavoráveis. Levantamento feito pelo Estadão em Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revela que o número de ações na Justiça contestando pesquisas subiu de 73, há quatro anos, para 498 em 2022 – alta de 528%.

Quatro partidos, incluindo suas coligações locais, fizeram mais da metade dos questionamentos: Progressistas, PSDB, União Brasil e PT.

E mais:

Política: Governo mantém prédios vazios, mas gasta R$ 700 mi com aluguéis

Economia: Consignado do Auxílio Brasil atrai varejistas e bancos menores

Metrópole: Hospital se muda para perto de uma Cracolândia sob tensão

Internacional: Chilenos rejeitam nova Constituição

Caderno 2: Musical retrata a liberdade artística de Ney Matogrosso

Especial Mobilidade: Municípios para pequenos cidadãos