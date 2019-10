´Notícia no Seu Tempo´: exploração de urânio, flexibilização da Lei de Improbidade Administrativa e problemas no Copan

*Por Alessandra Romano e Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (07), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o projeto do governo de retomar a mineração de urânio no País, paralisada há cinco anos. A ideia é firmar parcerias com a iniciativa privada em casos específicos. Em Política, a um ano das eleições municipais, uma comissão especial da Câmara analisa projeto de lei que flexibiliza a Lei de Improbidade Administrativa. E no caderno Metrópole, destaque para o edifício Copan. A obra-prima de Oscar Niemeyer, no centro de SP, sofre com problemas estruturais.

