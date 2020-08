‘Notícia No Seu Tempo’: explosão em Beirute, reforma tributária aumenta imposto de profissional liberal e multa a Onyx deve ser replicada

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (05), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Internacional, uma explosão na região portuária de Beirute, no Líbano, matou pelo menos 78 pessoas, deixou quase 4 mil feridos e provocou quilômetros de destruição. A causa da explosão, antecedida por outra, menor, está sendo investigada. Em Economia, profissionais liberais que prestam serviços por meio de empresas, que hoje recolhem PIS/Cofins de 3,65% e distribuem cerca de 85% do que faturam como lucros isentos, podem pagar mais imposto caso seja aprovada a proposta do governo de criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Já em Política, acordo assinado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para se livrar de acusação de caixa 2 pagando uma multa deve levar o Ministério Público a oferecer a mesma alternativa a outros suspeitos de crimes eleitorais.