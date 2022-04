‘Notícia No Seu Tempo’: Extração de manganês de área indígena usa nota fria

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (18/04/22):

Com o uso de notas fiscais frias, empresas exportam milhares de toneladas de manganês extraídas ilegalmente de unidades de conservação florestal, terras indígenas e áreas de concessões privadas. O Estadão teve acesso a documentos de transporte de cargas usados por caminhoneiros. A Agência Nacional de Mineração (ANM) confirmou a veracidade das informações. A PF já instaurou cerca de 100 inquéritos que investigam o esquema criminoso na extração do manganês.

E mais:

Política: Com PSDB e MDB divididos, disputa na terceira via é marcada por traições

Economia: Guedes vai aos EUA ‘vender’ Brasil a investidores

Internacional: Ocidente planeja isolamento de longo prazo da Rússia

Metrópole: Lazer na ‘velha Cracolândia’