‘Notícia No Seu Tempo’: Fábricas chinesas param e Brasil sente os efeitos; CORONAVÍRUS: Brasil tem mais de 300 casos suspeitos e marcha opõe apoiadores de Bolsonaro aos da Lava Jato

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta sexta-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a falta de componentes industriais produzidos na China, onde fábricas estão paradas por causa da epidemia do coronavírus, já está levando empresas brasileiras a dar férias coletivas e deve afetar as metas de produção deste trimestre em 22%. Ainda em Metrópole, o Brasil tem mais de 300 casos suspeitos e governo antecipa vacinação contra a gripe. E em Política, os organizadores da manifestação convocada para o dia 15 de março em defesa do presidente Jair Bolsonaro e contra o Congresso estão divididos sobre as bandeiras que serão levadas às ruas. Grupos ligados à família do presidente querem apenas a defesa de Bolsonaro.

