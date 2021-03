‘Notícia No Seu Tempo’: Fachin anula condenações de Lula, que pode voltar a disputar eleições

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (09/03/21):

O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu anular todas as condenações impostas pela operação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que torna o petista novamente habilitado para disputar a eleição de 2022. Na decisão, Fachin determina o envio dos processos contra o ex-presidente à Justiça Federal do Distrito Federal, a quem caberá analisar as provas colhidas nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das ações sobre a sede do Instituto Lula e doações recebidas pela entidade.

E mais:

Política: Bolsonaro critica decisão de ministro; PT reage com cautela

Economia: Municípios e Estados ignoram lei e dão reajustes

Metrópole: Governo acelera cronograma de doses da Pfizer

Internacional: Acusação de racismo pressiona realeza britânica

Esportes: Covid-19 já afeta alguns Estaduais

Na Quarentena: Filha reúne em livros textos infantis de Itamar Assumpção