‘Notícia No Seu Tempo’: falências aumentam 71%, Saúde orienta a comprar remédio com sobrepreço e Defesa vai à PGR contra fala de Gilmar

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o número de falências decretadas no mês de junho cresceu 71,3% e o de pedidos de recuperação judicial, 44,6%, em relação a igual período de 2019, segundo levantamento da Boa Vista SCPC. O processo de recuperação judicial, criado em 2005, é a chance de a empresa se recuperar sem que a falência seja decretada por juiz. Nos dois casos, o volume de pedidos vinha diminuindo no início do ano, mas voltou a crescer com os quatro meses da pandemia, nos quais as empresas, principalmente pequenas, não conseguiram pagar as dívidas por falta de caixa. No caderno Metrópole, o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, coronel Luiz Otavio Franco Duarte, orientou gestores de hospitais e secretários estaduais a comprar medicamentos contra a covid-19 com sobrepreço. Já em Política, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, disse que vai encaminhar representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro do STF Gilmar Mendes. No sábado, Gilmar acusou o Exército de se associar a um “genocídio”, em referência ao número crescente de mortes no País pela covid-19.