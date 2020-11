‘Notícia No Seu Tempo’: falha no TSE afeta apuração, Covas e Boulos disputam 2º turno e Lewis Hamilton é heptacampeão

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta segunda-feira (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, uma falha no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral – segundo informou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso – atrasou a divulgação da apuração dos votos das eleições municipais. Ainda em Política, disputa pela Prefeitura de São Paulo será definida em um segundo turno entre o prefeito Bruno Covas (PSDB) e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Já em Esportes, Lewis Hamilton venceu o GP da Turquia e se igualou a Michael Schumacher em número de títulos na Fórmula 1.