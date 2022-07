‘Notícia No Seu Tempo’: Falta de fertilizantes faz triplicar busca por extração de potássio

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (04/07/22):

A escassez de fertilizantes no mercado provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia fez com que triplicasse o número de pedidos de pesquisa e exploração de potássio no Brasil. A alta de pedidos ocorre no momento em que o Ministério da Agricultura busca alternativas para garantir o abastecimento.

E mais:

Política: Lula investe em agenda com empresários enquanto ataca agentes econômicos

Economia: Cresce interesse por potássio nacional

Metrópole: Os jovens que abandonaram festas e estão mais caseiros após a quarentena

Internacional: Na Dinamarca, atirador abre fogo em shopping, mata 3 e deixa 3 feridos

Esportes: Carlos Sainz vence pela primeira vez em corrida com acidente assustador

Caderno 2: Bienal do livro volta a ser presencial e com muitas filas