‘Notícia No Seu Tempo’: falta de insumos ameaça retomada da indústria, governadores cogitam se unir para comprar a Coronavac e Pelé 80

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, com a retomada da produção em ritmo mais acelerado do que o previsto, empresários do setor industrial relatam dificuldades na compra de matérias-primas como papelão, plástico e aço. Além da escassez, há queixas sobre aumentos de preços por causa da alta do dólar. Em Metrópole, após o presidente Jair Bolsonaro cogitar veto à Coronavac, governadores e secretários de Saúde do País cogitam a possibilidade de se unir em um consórcio para financiar e distribuir a vacina assim que houver aval da Anvisa. Já em Esportes, Pelé, que hoje faz 80 anos, reapareceu na forma de garoto, depois de homem feito, fazendo o diabo. E, principalmente, nos fazendo ver o que perdemos, escreve Ugo Giorgetti.