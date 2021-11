‘Notícia No Seu Tempo’: Falta de verba trava perícias do INSS em ações judiciais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (29/11/21):

O INSS está informando às varas da Justiça Estadual em São Paulo que não há mais dinheiro para pagar perícias médicas de segurados que solicitam benefícios em caso de acidente. A falta de dinheiro tem levado a duas situações. Em alguns casos, a Justiça suspendeu processos. Em outros, peritos têm aceitado trabalhar sem saber quando vão receber. Em ofícios anexados às ações, o INSS diz que o pagamento depende da liberação de mais recursos pelo Congresso.

E mais:

Política: Definição no PSDB cria ‘núcleo duro’ no centro com Doria, Ciro e Moro

Economia: Economia monitora nova cepa de covid

Metrópole: Destruição de balsas tenta barrar volta do garimpo ilegal ao Rio Madeira

Esportes: Morre Frank Williams, uma lenda da Fórmula 1

Caderno 2: Poluição ambiental é tema de nova temporada de ‘Aruanas’