´Notícia No Seu Tempo´: FGTS e 13º do Bolsa Família vão injetar R$ 14,5 bi para o Natal, Eduardo vira líder do PSL e Exército vai tirar óleo de praias do Nordeste

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar para 2019 o saque imediato de até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS para todos os trabalhadores. Somando-se o pagamento de R$ 2,5 bilhões do 13.º do Bolsa Família, o volume de recursos extras sobe para R$ 14,5 bilhões. Na editoria de Política, o Planalto conseguiu que o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) assumisse a liderança da bancada do PSL na Câmara, em substituição a Delegado Waldir (GO). O primeiro ato de Eduardo foi destituir os 12 vice-líderes do partido na Casa. A determinação atinge principalmente nomes ligados ao presidente da sigla, Luciano Bivar (PE). No caderno Metrópole, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirma que de 4 mil a 5 mil homens da Infantaria Motorizada foram colocados à disposição para ajudar na limpeza.

Ouça no player abaixo: