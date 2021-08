‘Notícia No Seu Tempo’: Fiesp recua, mas agronegócio faz manifesto pela democracia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (31/08/21):

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, adiou a publicação de manifesto que pede a pacificação entre os três Poderes. Skaf tomou a decisão, que surpreendeu signatários do documento, após conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), aliado de Jair Bolsonaro. Entidades do setor agroexportador, porém, divulgaram ontem manifesto em que defendem o estado democrático de direito.

E mais:

Economia: Pacote trabalhista fere Constituição, afirma MPT

Metrópole: Araçatuba tem noite de assalto a bancos, mortes e terror

Internacional: EUA concluem sua guerra mais longa ao sair do Afeganistão

Esportes: Pódios em Tóquio já renderam quase R$ 3 mi aos atletas