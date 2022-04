‘Notícia No Seu Tempo’: Fim de taxa extra deve baratear conta de energia elétrica em 6%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (07/04/22):

Com os reservatórios das hidrelétricas mais cheios, o governo anunciou ontem o fim da bandeira de escassez hídrica, em vigor desde setembro de 2021, e a volta da bandeira verde a partir do próximo dia 16 – uma antecipação em relação ao prazo originalmente previsto para o fim do mês. Pelas contas de especialistas, a redução média na tarifa para o consumidor residencial deverá ser de 6,5%. O fim da bandeira extraordinária deve levar também a uma desaceleração do índice de inflação em maio.

E mais

Política: Terceira via sela compromisso e decide lançar candidato único à Presidência

Economia: Governo indica José Mauro Coelho para presidir Petrobras

Internacional: EUA impõem sanções a filhas de Putin e a bancos russos

Metrópole: Motoristas irregulares ‘pescam’ passageiros na saída de aeroportos

Esportes: Camisa que Maradona vestiu no jogo do gol com a ‘mão de Deus’ vai a leilão