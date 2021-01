‘Notícia No Seu Tempo’: Fiocruz quer vacinação neste mês, testes podem ir para o lixo e ‘Estadão’ faz 146 anos e acelera inovação digital

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (04), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a Anvisa autorizou a Fiocruz a importar dois milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford, desenvolvida com a AstraZeneca. A entidade brasileira será responsável por fabricar e distribuir o imunizante no País, e espera que a vacinação comece ainda em janeiro – a previsão inicial era fevereiro. O Ministério da Saúde trabalha com dia 20 como melhor cenário. Ainda em Metrópole, o governo enfrenta dificuldades na compra de insumos para completar kits e, por isso, 6,5 milhões de testes encalhados em um galpão em Guarulhos podem ir para o lixo. Já no caderno Política, o Estadão celebra hoje 146 anos de olho no futuro. Lançado em 4 de janeiro de 1875 com o nome A Província de São Paulo, o jornal acelera em 2021 a transformação de sua consagrada carteira de publicações no impresso em um ambiente multiplataforma de informação.