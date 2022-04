‘Notícia No Seu Tempo’: FMI e bancos revisam para cima projeção do PIB no ano

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (20/04/22):

A alta das vendas do varejo, a liberação de saques do FGTS e a valorização das commodities no mercado externo fizeram com que bancos, consultorias e o Fundo Monetário Internacional revisassem para cima a previsão de desempenho do PIB brasileiro em 2022. Para o FMI, o Brasil deve crescer 0,8% no ano – a projeção anterior era de 0,3%.

E mais:

Economia: Trava no Orçamento põe teto de gastos de novo na mira

Política: Filho de ministro do TST vira réu, acusado de compra de voto no TRE-RN

Internacional: Rússia quadruplica ataques para tomar leste da Ucrânia

Metrópole: Doleira da Lava Jato é presa em operação contra o tráfico de drogas