‘Notícia No Seu Tempo’: Ford encerra produção de veículos no País, BB quer fechar 112 agências e cortar 5 mil funcionários e Pazuello fala em mais tempo entre doses de vacina

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, após mais de um século de produção de veículos no Brasil, a Ford anunciou que encerrará as atividades das fábricas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE). Em 2019, a montadora já havia parado de produzir caminhões em São Bernardo do Campo (SP). A decisão pegou trabalhadores e setor automotivo de surpresa e resultará na demissão de 5 mil funcionários diretos. Ainda em Economia, o Banco do Brasil aprovou plano que prevê o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5 mil funcionários. O banco estima que a implementação plena das medidas deve ocorrer ainda neste semestre. Já no caderno Metrópole, o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) disse que o plano de vacinação contra a covid-19 pode priorizar a aplicação da 1.ª dose na população, para acelerar imunização em massa e reduzir o contágio.