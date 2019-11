´Notícia No Seu Tempo´: frustração no megaleilão do pré-sal, STF x prisão após 2ª instância e aumento de acidentes com morcegos em SP

* Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (07), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para o Megaleilão do pré-sal, que frustrou expectativas, complicando as contas de 2020. As grandes petroleiras estrangeiras não compareceram e o megaleilão terminou com arrecadação de R$ 70 bilhões – a expectativa do governo era de R$ 106,5 bilhões. Em Política, a tentativa de ministros da Corte de reduzir “danos” no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que será retomado hoje e que pode derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. No caderno Metrópole, informações sobre o aumento no número de acidentes com morcegos na capital paulista. O crescimento foi de 101,8% neste ano, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.

