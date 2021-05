‘Notícia No Seu Tempo’: Fuga de profissionais para os EUA é a maior em uma década

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (27/05/21):

Em busca de valorização profissional, remuneração e pesquisas, trabalhadores da área de saúde estão trocando o Brasil pelos EUA. Segundo dados oficiais de 2020, os EUA registraram alta de 36% nos vistos de permanência concedidos a brasileiros na categoria EB2, voltada para os “profissionais excepcionais” – o tipo mais comum requisitado por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, mas que inclui áreas como aviação e engenharia.

E mais:

Internacional: Biden pede que inteligência dos EUA investigue origem do vírus

Política: Vitória de Tabata Amaral no TSE fortalece movimentos de renovação

Economia: Por US$ 8,4 bi, Amazon compra o estúdio MGM

Esportes: Mike Tyson é tema de novo documentário