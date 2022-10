‘Notícia No Seu Tempo’: Futuro governo assumirá sem controle do Orçamento

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (11/10/22):

Em uma situação inédita, o presidente que assumir o cargo em janeiro terá um poder sobre as verbas federais menor do que todos os seus antecessores tiveram. O chefe do Executivo vai iniciar o mandato sem o controle de pelo menos 40% dos recursos destinados a investimentos. O dinheiro ficará nas mãos do Congresso por meio de emendas parlamentares.

E mais:

Política: Lula tem 51% e Bolsonaro, 42%, mostra Ipec

Economia: Propostas de Tebet ao PT têm efeito na produtividade via saúde e educação

Internacional: Rússia reage a derrotas com ataque a Kiev; escalada preocupa China e EUA

Metrópole: Companhias aéreas querem restrição a aviões pequenos em Congonhas