‘Notícia No Seu Tempo’: Fux reage a ofensiva contra Lava Jato e casos vão a plenário, o avanço das mulheres que rompe a tradição e disputa por poder na Câmara trava Orçamento

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (08), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, na primeira vitória do ministro Luiz Fux como presidente da Corte, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o plenário passará a julgar os inquéritos e ações penais que antes tramitavam nas duas turmas da Corte. Em Metrópole, a produção feminina brilhou nos prêmios Nobel de ciência – Fisiologia ou Medicina, Física e Química – em 2020. Desde 2009, três mulheres cientistas não eram contempladas no mesmo ano. Em Economia, a disputa pela presidência da Câmara entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Arthur Lira (Progressistas-AL) atrasou a instalação da Comissão Mista de Orçamento e gerou receio de que, sem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo não possa fazer pagamentos a partir de janeiro, incluindo salários e aposentadorias.