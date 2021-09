‘Notícia No Seu Tempo’: Fux responde a ataque e alerta para crime de responsabilidade

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (09/09/21):

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou ontem que as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que ameaçou “descumprir” decisões do STF, representam um “atentado à democracia”. O discurso, na abertura dos trabalhos da Corte, foi marcado por mensagens ao Palácio do Planalto de que os magistrados não vão mais tolerar movimentos golpistas e intransigência. Fux destacou que as ameaças do chefe do Executivo, se levadas adiante, configuram “crime de responsabilidade”.

E mais:

Política: Em discurso, Lira ignora impeachment

Economia: Tensão eleva o dólar e derruba a Bolsa

Metrópole: Contrato prevê aeromóvel até Cumbica em 2024

Na Quarentena: Morre Dudu Braga, filho de Roberto Carlos