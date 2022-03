‘Notícia No Seu Tempo’: Gabinete paralelo de pastores domina agenda e verba do MEC

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (18/03/22):

Um grupo de pastores, sem vínculo com a administração pública ou com o setor de ensino, comanda um gabinete paralelo no Ministério da Educação (MEC), Com trânsito livre, eles viajam em voos da FAB e abrem as portas do MEC para prefeitos e empresários – situação que pode configurar tráfico de influência, segundo especialistas em Direito Público.

E mais:

Metrópole: Máscara contra covid não é mais obrigatória em São Paulo

Internacional: Sem avanço por terra, Rússia atinge civis ao ampliar ataques a distância

Economia: Brasil busca mais fertilizante no Canadá e planeja produzir alga

Caderno 2: Simone tem novo disco na praça