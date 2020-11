‘Notícia No Seu Tempo’: ganho na Previdência supera expectativas, candidatas ‘laranjas’ podem chegar a 5 mil e negociação de indenização em Brumadinho exclui vítimas

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, em vigor desde 13 de novembro de 2019, a reforma da Previdência superou a expectativa do governo e acumula R$ 8,5 bilhões em recursos federais poupados. A projeção inicial era de economia de R$ 3,5 bilhões em 2020. Em Política, das cerca de 170 mil mulheres que estão na disputa das eleições municipais, pelo menos 5 mil podem ser “laranjas” para seus partidos cumprirem a cota mínima de 30% de candidatas. Já em Metrópole, os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho foram excluídos da negociação pela Vale e o governo de Minas sobre um acordo. Advogados da família das vítimas e de comunidades afetadas alegam que a mineradora economizaria US$ 24 bilhões em comparação com o último cálculo de indenização.