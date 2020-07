‘Notícia No Seu Tempo’: garimpo ameaça maior linha de transmissão de energia do País, governo tem déficit recorde e aglomeração na volta às viagens

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (31), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, garimpos ilegais no Pará põem em risco torres que sustentam o linhão de distribuição de energia gerada na hidrelétrica de Belo Monte e podem causar um apagão de dimensão nacional. Ainda no caderno Economia, as contas do governo federal tiveram rombo de R$ 417,2 bilhões no 1.º semestre, pior resultado para o período da série histórica, iniciada em 1997. No mesmo período de 2019, o déficit fiscal foi de R$ 29,3 bilhões. Já em Política, em sua primeira viagem após cumprir isolamento por ter contraído covid-19, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores no Piauí. Bolsonaro inicialmente usou máscara no rosto, mas logo a deixou abaixo do queixo, ao ser cercado.