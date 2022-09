‘Notícia No Seu Tempo’: Gasto com Auxílio Brasil de R$ 600 chega a 1,5% do PIB

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (12/09/22):

Para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e atender 21,6 milhões de famílias serão necessários R$ 157,7 bilhões no ano que vem, ou 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB). É um salto gigantesco em comparação com os custos do extinto Bolsa Família, que oscilavam entre 0,3% e 0,5% do PIB antes da pandemia. Cientistas políticos e economistas são unânimes em dizer que não há espaço para que o benefício volte ao patamar de R$ 400, mas têm dúvidas se o modelo é sustentável no longo prazo.

E mais:

Política: Políticos que rejeitaram ‘fundão’ de R$ 5 bi vão usar verba na campanha

Economia: Presidenciáveis sinalizam que vão regular o trabalho por aplicativo

Internacional: Ucrânia recupera terreno e Putin já é criticado por ‘subestimar inimigo‘

Metrópole: Apartamento em SP fica cada vez mais compacto

Esportes: Brasil bate Eslovênia e fica com o bronze no Mundial de Vôlei Masculino

Caderno 2: Globo terá uma voz feminina em jogos da Copa

Especial Mobilidade: Novas alternativas para desapegar do carro próprio