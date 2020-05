‘Notícia No Seu Tempo’: gestão da pandemia piora imagem do País, cinco estados à beira do colapso e EUA barram estrangeiros vindos do Brasil

Por Gustavo Toledo e Alessandra Romano

Na edição desta segunda-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, gestão da pandemia piora imagem do País e afasta investidores. Analistas internacionais destacam crises sanitária, política e econômica. Também no caderno de Economia, em reação ao agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil, o governo de Donald Trump anunciou ontem a proibição da entrada de viajantes estrangeiros vindos do País. A medida barra quem passou pelo Brasil até 14 dias antes de seguir para os EUA e começa a valer a partir das 23h59 de quinta. Em Metrópole, um retrato dos cinco principais Estados brasileiros onde a covid-19 avança rapidamente, mas cujas administrações públicas se desdobram para evitar o colapso. Na Grande São Paulo, por exemplo, onde há o maior número de mortes, a taxa de ocupação de UTIs chega a 91%, segunda maior desde o início da pandemia. O Rio espera pela entrega de hospitais de campanha. Pernambuco, Pará e Amazonas estão no limite.