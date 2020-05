‘Notícia No Seu Tempo’: governador do Rio é alvo de operação da PF, Brasil tem mais mortes diárias por covid-19 no mundo e Bolsonaro dá reajuste a policiais

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (27), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), foi alvo ontem de operação da PF sobre supostos desvios de recursos da Saúde. Com autorização do STJ, a PF entrou no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e apreendeu três celulares e três computadores. No caderno Metrópole, com as 1.039 mortes registradas ontem, o Brasil se consolidou como o país com maior número diário de óbitos no mundo, superando os EUA por dois dias seguidos. O País acumula 24.512 mortes desde o início da pandemia e chegou a 391 mil infecções. Já em Economia, MP do governo concedeu reajuste de 8% a 25% aos policiais civis e militares do DF. O aumento ocorre antes da sanção do pacote de auxílio a Estados e municípios, com veto a reajustes a servidores