‘Notícia No Seu Tempo’: governo adia Enem às pressas, regra sobre cloroquina sai sem assinatura e Regina Duarte é demitida

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que deve ter mais de 4 milhões de participantes neste ano, foi adiado ontem pelo Ministério da Educação (MEC). A mudança, pedida há semanas por secretários de educação, universidades e estudantes, dará mais tempo para alunos se prepararem. Mas também embaralhará o calendário de outros vestibulares, como os da Fuvest e da Unicamp, e provavelmente afetará o ano letivo de 2021. Ainda no caderno Metrópole, o Ministério da Saúde aprovou ontem um texto recomendando aos médicos que prescrevam a cloroquina aos doentes com covid-19. Mas, em vez de um protocolo, como defendia Bolsonaro, a pasta divulgou apenas um documento, sem assinatura e fora dos padrões. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem a demissão de Regina Duarte do cargo de secretária de Cultura. Regina assumirá o comando da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, cargo visto como prêmio de consolação. O ator Mário Frias, apoiador de Bolsonaro, é cotado para a pasta.