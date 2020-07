‘Notícia No Seu Tempo’: governo anuncia novo controle de desmatamento da Amazônia, entidades pressionam Congresso por agenda pós-covid e tacadas de golfe em meio a jacarés

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (15), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, numa tentativa de atenuar as críticas ao governo, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, anunciou ontem um novo sistema de monitoramento, mais preciso, para ajudar a conter o desmatamento da Amazônia, o Deter Intenso. O novo sistema, que está em vigor desde fevereiro, mas ainda não tinha sido divulgado, fornece alertas rápidos de desmatamento para orientar a fiscalização em campo. No caderno Política, a Liderança Pública (CLP) – entidade suprapartidária que forma lideranças públicas – arregimentou o apoio de dezenas de instituições para pressionar os parlamentares a analisar até o fim do ano 28 projetos de lei que vão além das medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Já em Esportes, Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca tem animais silvestres, como jacarés, capivaras e até uma jiboia, que dividem mais de 1 milhão de m2 com golfistas. O campo foi construído para a Rio-2016 numa área ambiental degradada. Recuperada, sua cobertura vegetal é hoje 167% maior do que antes dos Jogos.