‘Notícia No Seu Tempo’: governo aposta no Senado para vencer briga por emendas, Bolsa Família cria nova tensão entre governo e Congresso e colégios recomendam quarentena por coronavírus

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (3), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o governo conta com o apoio do Senado para tentar manter o controle do orçamento da União e impor uma derrota aos deputados. Enquanto a maioria da Câmara defende que cabe ao Congresso controlar uma fatia maior do dinheiro público, os senadores se articulam para manter com o Executivo a definição de como a verba será investida neste ano. Também em Política, propostas de reformulação do Bolsa Família começaram a ser discutidas paralelamente no Executivo e no Legislativo criando novo foco de tensão entre o governo e o Congresso. Enquanto o governo Bolsonaro se prepara para levar adiante medidas amargas em meio à reforma do Estado, os parlamentares propõem medidas para que mais pessoas sejam atendidas, com um impacto previsto de R$ 9 bilhões nas contas públicas. No caderno Metrópole, colégios particulares da cidade de São Paulo, preocupados com o surto de coronavírus, recomendaram a pais de alunos quarentena em caso de famílias que voltaram de viagem a países atingidos pela doença, mesmo que o estudante não apresente sintomas. A decisão vai contra determinações do Ministério da Saúde.

