‘Notícia No Seu Tempo’: Governo aumenta IOF para bancar novo Bolsa Família

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (17/09/21):

O governo anunciou o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A medida vai valer de 20 de setembro a 31 de dezembro. A arrecadação adicional, calculada em R$ 2,14 bilhões, vai ajudar a bancar a ampliação do Bolsa Família, rebatizada de Auxílio Brasil. A elevação do IOF vai encarecer o valor final dos empréstimos. Para as empresas, a alíquota diária subirá de 0,0041% (o equivalente a uma taxa anual de 1,5%) para 0,00559% (2,04% ao ano). No caso de pessoas físicas, vai passar de 0,0082% (alíquota anual de 3,0%) para 0,01118% (4,8%). A decisão do governo se deve a uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

E mais:

Metrópole: Bolsonaro pede e Saúde orienta a não se vacinar adolescentes

Política: Médicos relatam uso de ‘kit covid’ sem paciente saber

Economia: Reservatórios estão abaixo do nível do apagão de 2001

Internacional: Grupos ligados a Cristina pressionam Fernández e crise argentina se agrava