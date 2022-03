‘Notícia No Seu Tempo’: Governo avalia congelar preços da Petrobras para combustíveis

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (08/03/22):

Com a disparada do preço do petróleo, provocada pela guerra no Leste Europeu, o governo passou a estudar o congelamento temporário dos preços de combustíveis cobrados pela Petrobras. Pelo plano, o custo de não repassar a alta do petróleo seria bancado pela Petrobras e seus acionistas.

E mais:

Internacional: Rússia diz que guerra acaba se Ucrânia desistir da Otan

Economia: Petrobras cai 7% na Bolsa após declarações de Bolsonaro

Política: Maioria das minas de potássio fica fora de terras indígenas

Metrópole: Moradores de SP relatam falta de energia elétrica por mais de dois dias

