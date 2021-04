‘Notícia No Seu Tempo’: Governo cede e dá aval a Orçamento com R$ 125 bi fora do teto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (20/04/21):

Por acordo fechado entre governo e Congresso, os gastos federais no combate à pandemia de covid-19 poderão ultrapassar em R$ 125 bilhões a meta fiscal e o teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas à inflação. O avanço das negociações ocorreu após embates em torno da sanção do Orçamento de 2021. O Planalto cedeu à pressão dos parlamentares e vai preservar R$ 16,5 bilhões em emendas no Orçamento a partir de cortes em suas próprias despesas de custeio e investimentos.

E mais:

Política: Verba federal ajudou a pagar salários e 13º nos Estados

Metrópole: Taxa de mortes por covid do Brasil supera a dos EUA

Internacional: Índia vê explosão de casos de covid

Esportes: Superliga agita Europa e Uefa reage

Na Quarentena: Museu celebra 100 anos