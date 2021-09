‘Notícia No Seu Tempo’: Governo cria taxa de escassez hídrica; conta de luz deve subir 6,8%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (01/09/21):

Com o agravamento da maior estiagem no País em nove décadas, o governo anunciou ontem a criação de uma taxa extra de energia elétrica, a “bandeira escassez hídrica”. A partir de hoje, o valor da taxa adicional cobrada nas contas de luz passará de R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) para R$ 14,20. O valor vai vigorar até 30 de abril de 2022. Com isso, a conta de luz vai aumentar 6,78% em média para consumidores residenciais e pequenas indústrias, de acordo com cálculos do Ministério de Minas e Energia.

E mais:

Política: Cúpula da Petrobras tem pelo menos dez militares

Metrópole: Polícia recolhe 100 kg de bombas em Araçatuba

Internacional: Biden vê ‘sucesso extraordinário’ em retirada dos EUA