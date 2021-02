‘Notícia No Seu Tempo’: Governo de SP confirma 16 casos de infecção local por variante do vírus

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (16/02/21):

O Estado de São Paulo já tem 25 casos da variante da covid-19 do Amazonas, sendo que 16 deles são de transmissão local. A maior parte está em Araraquara, cidade que decretou lockdown anteontem. Outros prefeitos do interior endureceram medidas diante do temor de colapso do sistema de saúde. Nove casos são da capital. Segundo o governo, não há comprovação de que a variante seja mais transmissível ou mais grave.

E mais:

Metrópole: Prefeito pede cilindro de oxigênio à população em MG

Política: Parte da cúpula do Congresso é investigada pela Justiça

Economia: Com apoio do BC, cooperativas de crédito ganham mercado

Internacional: Contágio cai 39% nos EUA em duas semanas

Esportes: Por contrato, Comitê Internacional pode parar Jogos Olímpicos

Na Quarentena: Religiosidade de Van Gogh é tema de livro