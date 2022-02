‘Notícia No Seu Tempo’: Governo de SP prevê quarta dose de vacina para toda a população

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (10/02/22):

O governo de São Paulo planeja aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 em toda a população do Estado. A informação foi confirmada ontem pelo governador João Doria (PSDB) em entrevista à Rádio Eldorado.

E mais:

Economia: Inflação é a mais alta para janeiro em 6 anos e chega a 10,38% em 12 meses

Política: Pastor revela intermediação de emendas para favorecer filhos políticos

Internacional: Exercícios militares de Ucrânia e Rússia aumentam temor de guerra

Metrópole: Com déficit de vagas, SP amplia para 33 limite de alunos por sala

Esportes: Chelsea supera cansaço e decidirá Mundial no sábado