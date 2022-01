‘Notícia No Seu Tempo’: Governo de SP quer vacinação nas escolas; capital discorda

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (05/01/22):

Com a chegada do imunizante contra a covid para crianças de 5 a 11 anos prevista para as próximas semanas, o secretário de Educação de SP, Rossieli Soares, disse que a ideia do governo do Estado é realizar a vacinação nas escolas públicas – em parceria com os municípios – e nas instituições privadas, com autorização dos pais. A decisão final, porém, caberá às secretarias municipais de Saúde, responsáveis pelo esquema de vacinação. O secretário de Saúde da capital, Edson Aparecido, afirmou que neste momento não é “viável” esse tipo de vacinação na cidade, com deslocamento das equipes de saúde.

E mais:

Internacional: Nos EUA, Ômicron faz escolas começarem ano com ensino remoto

Metrópole: Procura por antigripais dispara e há relatos de falta de produtos

Política: Ministros indicados por Bolsonaro abrem um novo campo de disputas

Caderno 2: Juiz rejeita ação contra Nirvana por foto de bebê na capa de ‘Nevermind’