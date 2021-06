‘Notícia No Seu Tempo’: Governo deve estender auxílio para turbinar área social em 2022

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (08/06/21):

O auxílio emergencial, previsto para terminar no fim de julho, deve ser prorrogado pelo governo por dois meses. Para bancar a prorrogação, a equipe econômica deve abrir um crédito extraordinário de aproximadamente R$ 12 bilhões. O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), se opõe à prorrogação do auxílio.

E mais:

Política: Moraes derruba sigilo do inquérito que apura atos antidemocráticos

Metrópole: País é o 2º com mais mortes de crianças até 9 anos por covid

Esportes: Atletas aceitam disputar a Copa América; Tite fica

Internacional: Esquerda passa a liderar eleição acirrada no Peru

Na Quarentena: Álbum feito por diversos artistas homenageia João Gilberto