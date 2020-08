‘Notícia No Seu Tempo’: governo diz defender teto, mas busca R$ 5 bi extras para obras, juiz do STJ determina que Queiroz vá para cadeia e quem trabalha fora se infecta 3 vezes mais

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, o governo prepara medida provisória que abre crédito extraordinário de pelo menos R$ 5 bilhões para o custeio de investimentos em infraestrutura e ações indicadas por parlamentares. Os ministérios estão elaborando uma lista de obras que podem ser contempladas, mas ainda não há definições. Em Política, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou ontem que o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar, deixem a prisão domiciliar e voltem para a cadeia. Já em Metrópole, moradores da cidade de São Paulo que saem de casa para trabalhar têm três vezes mais riscos de contrair a covid-19. Segundo a Prefeitura, que faz o estudo sorológico, 10,9% da população com mais de 18 anos tem anticorpos do novo coronavírus, o equivalente a 1,3 milhão de pessoas.