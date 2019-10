´Notícia no Seu Tempo´: Governo e as perdas em votação da Previdência, STF e a Lava Jato e queimadas impactam crianças

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (03), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a reação do governo para frear as perdas com a votação da Previdência no Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ordenou que “cada bilhão” seja compensado no “pacto federativo”. Em Política, o STF decidiu delimitar a decisão que abre brecha para a anulação de sentenças da Lava Jato. A análise da proposta do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, terá impactos diretos nos rumos da Operação. E no caderno Metrópole, um estudo da Fiocruz que indica que o avanço das queimadas em maio e junho fez dobrar a internação de crianças com problemas respiratórios na rede pública.