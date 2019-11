´Notícia No Seu Tempo´: governo eleva previsão do PIB, a incerteza sobre o óleo no litoral e poluição atinge níveis dramáticos na Índia

* Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (05), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, investimento privado eleva projeção oficial do PIB para 2020. Atualmente em 2,17%, o novo número da equipe econômica do governo deve ficar próximo de 2,5%. Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, a tendência de crescimento será reforçada com as novas reformas que serão encaminhadas ao Congresso, com a elevação do crédito e a liberação do FGTS. No caderno Metrópole, a afirmação do governo que diz desconhecer a quantidade de óleo que ainda atingirá o litoral do País. O governo federal anunciou ontem a segunda etapa da operação para conter danos e apurar responsabilidades pelo derramamento. Empresa dona de navio suspeito pelo vazamento será notificada por meio da Interpol. No caderno Internacional, a contaminação do ar em Nova Délhi, que sufoca 29 milhões de pessoas.

