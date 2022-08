‘Notícia No Seu Tempo’: Governo entrega poços incompletos e água não chega ao sertão

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (16/08/22):

Dois anos após a criação de uma “força-tarefa das águas” pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para o Nordeste e o norte de Minas Gerais, poços abertos pelo programa estão lacrados, obras pararam pela metade e bombas de retirada de água não foram instaladas, informam Julia Affonso e André Shalders. O resultado é um cemitério de poços abandonados.

E mais:

Política: 1,6 mil militares receberam mais de R$ 100 mil líquidos por mês

Economia: Petrobras corta mais R$ 0,18 no preço do litro da gasolina

Metrópole: Referência no tratamento de câncer deixará de atender pelo SUS

Internacional: China faz novas manobras militares em torno de Taiwan

Caderno 2: É tempo de curtir os Lençóis Maranhenses