‘Notícia No Seu Tempo’: Governo ganha poder para doar de cesta a trator na campanha

quinta-feira (14/07/22):

Na terça-feira, enquanto as atenções estavam voltadas para a PEC Kamikaze e a LDO, o Congresso aprovou dois projetos que tornam ainda mais sigiloso o orçamento secreto, autorizam o governo a distribuir bens como cestas básicas e tratores durante a campanha eleitoral e permitem ao Executivo remanejar, de um município para outro, recursos já empenhados. Os congressistas ignoraram parecer das consultorias da Câmara e do Senado, que consideraram inconstitucional a mudança no destino final de verbas empenhadas.

E mais:

Política: Em mais uma auditoria, TCU descarta riscos no sistema de votação

Economia: PEC Kamikaze passa sem mudanças na Câmara e vai à promulgação

Metrópole: Anvisa aprova Coronavac para faixa etária de 3 a 5 anos

Internacional: Rússia diz a europeus não ter como garantir fornecimento de gás