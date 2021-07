‘Notícia No Seu Tempo’: Governo libera R$ 2,1 bi via orçamento secreto para Saúde

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (05/07/21):

No momento em que enfrenta uma série de denúncias e tenta manter o apoio no Legislativo, o governo Bolsonaro liberou nova leva de recursos via orçamento secreto, com o repasse de R$ 2,1 bilhões em emendas do relator-geral do Orçamento para fundos municipais de saúde. Como revelou o Estadão, essa modalidade de emendas foi criada para beneficiar redutos de políticos em troca de apoio ao governo no Congresso. O instrumento, segundo a área técnica do TCU, fere o princípio constitucional da transparência no Orçamento.

E mais:

Política: Alta no preço da dose da Covaxin será alvo da CPI

Metrópole: Butantan quer abreviar testes de nova vacina

Economia: Empresas dobram produção própria de energia e apostam em fontes renováveis

Internacional: Indígena comandará Constituinte no Chile

Esportes: Basquete para na Alemanha e fica fora da Olimpíada