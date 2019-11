´Notícia No Seu Tempo´: governo limita juros do cheque especial, TRF-4 sobe pena de Lula e HIV cai em SP

*Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a decisão do governo em limitar a 8% ao mês os juros cobrados pelos bancos no cheque especial. As instituições poderão cobrar uma tarifa mensal para oferecer o produto a seus clientes. Em Política, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o ex-presidente Lula a 17 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. O TRF-4 agiu de forma diferente do Supremo Tribunal Federal, em caso parecido. A defesa do petista pretende recorrer. No caderno Metrópole, destaque para os dados inéditos da Secretaria Municipal da Saúde, que mostram que as infecções por HIV registraram queda recorde na cidade de São Paulo no último ano, mas aumentaram entre os idosos.

